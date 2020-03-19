İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı,...
İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
İçişleri Bakanlığı: " ( Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu."
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel