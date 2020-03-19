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İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı,...

İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: " ( Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu."

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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