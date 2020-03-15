İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin...
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu.
15.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:12
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Politika
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