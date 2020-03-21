İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle...
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek"
21.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:18
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek" - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel