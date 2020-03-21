İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma...
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.
21.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:10
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak."
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel