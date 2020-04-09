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İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere yolladığı genelgeyle 20 yaş altı özel gereksinimi olan çocuklar ve gençler gerekli tedbirleri alarak evlerinden çıkabilecek. Park ve bahçelerde dolaşabilecek.

09.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:06

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.

Bakanlık, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi.

BEDENSEL, ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN KAPALI ALANDA KALMASI OLUMSUZLUKLAR OLUŞTURABİLİR

Genelgede, 20 yaş altındakilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

OTİZMLİ, DOWN SENDROMLULARIN EVLERİNDEN ÇIKMALARINA İZİN VERİLDİ

Bu kapsamda, otizm ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel

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