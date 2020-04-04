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İçişleri Bakanlığı'ndan 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin ek genelge

çıkış kısıtlaması getirilen Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda seyahat kısıtlaması için istisnalar getirileceğiyle ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.

04.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:54
İçişleri Bakanlığı'ndan 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin ek genelge

İÇİŞLERİ Bakanlığı, araç giriş- çıkış kısıtlaması getirilen Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak 'ta hangi durumlarda seyahat kısıtlaması için istisnalar getirileceğiyle ilgili valiliklere ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a araç giriş- çıkışının yasaklanması ve yaş sınırlamasına ilişkin esaslar belirtilerek, 31 şehirde uygulanacak giriş- çıkış yasağında istisnai durumlar için seyahat izin belgesi düzenleneceği aktarıldı.

İZİN BELGESİNE TABİ İSTİSNAİ DURUMLAR

Bu kapsamda; yasaklama ve kısıtlama getirilen illere giriş- çıkış yapabilmek için valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'nca seyahat izin belgesi verilecek kişiler şöyle sıralandı:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

Ölüm nedeni covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek (en fazla 4 kişi) olanlar.

Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz etmek şartıyla.)

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar.

İZİN BELGELERİ 36 VE 72 SAATE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Seyahat izin belgesi taleplerinin alınması için; İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi, valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları'na doğrudan başvuru usulleri geçerli olacak. Seyahat izin belgeleri, tek gidiş veya gidiş- geliş şeklinde düzenlenecek. Belge, tek gidiş için düzenlenecekse 36 saate kadar, gidiş- geliş amacıyla düzenlenecekse 72 saate kadar geçerli olacak. Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

Giriş ve çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler, seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan pazar sabah 08.00'den 9 Nisan perşembe sabah 08.00'e kadar yapabilecek. Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; kısıtlı şehirlerden giriş- çıkışları için de geçerli olacak.

TAKİP VE KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Valilikler ve kaymakamlıklarca tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için hafta sonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla İçişleri Bakanlığı Merkezi'nde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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