Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Açık Kapı' açıklaması

İçişleri Bakanlığının 'Açık Kapı' hizmetiyle vatandaşlara para yardımı yapılacağı açıklamalarının asılsız olduğuna ilişkin, Eskişehir Valiliğinin resmi Twetter hesabından paylaşımda bulunuldu.

09.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:18
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Açık Kapı' açıklaması
İçişleri Bakanlığının 'Açık Kapı' hizmetiyle vatandaşlara para yardımı yapılacağı açıklamalarının asılsız olduğuna ilişkin, Eskişehir Valiliğinin resmi Twetter hesabından paylaşımda bulunuldu.

'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı. Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır. Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı'ndan 'Açık Kapı' açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Dışarıda olmasını ’can sıkıntısı’ ile açıklayan genç, cezayı yedi Haberler
Dışarıda olmasını 'can sıkıntısı' ile açıklayan genç, cezayı yedi
Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi Haberler
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:33: Salgın nedeniyle seyahat edemeyen 7 yabancıyı evinde ağırlıyor - Haber 11:32: Adana'da kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü, 2 kardeş yaralandı - Haber 11:32: Halil İbrahim Yılmaz: "Kapanan her veresiye defteriyle kardeşlik kazandı" - Haber 11:32: Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek - Haber 11:31: ÇANAKKALE Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya yol aldı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber