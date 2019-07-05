İçişleri Bakanlığı'ndan 'Besni Belediyesi' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Besni Belediye Teftiş Raporu'na ilişkin yapılan haberlerde ismi geçen milletvekilleri hakkında olumsuz algı oluşturacak şekilde, raporun belli bir bölümünün paylaşılmasında sorumlulukları olanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde Besni Belediye Teftiş Raporu'nun kaynak gösterilip, bazı milletvekillerinin de ismi belirtilerek, mesnetsiz bilgilere yer verildiğinin görüldüğü bildirildi. Belediyelere rehberlik edilmesi, yanlış ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının engellenmesi amacıyla mutat aralıklarla önceden belirlenen teftiş programları kapsamında Bakanlık tarafından belediyelerin teftiş edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Besni Belediyesine de 2019 yılı yaz teftiş programı uyarınca yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda Mahalli İdareler Kontrolörü görevlendirilmesi yapılmıştır. Belediyeleri teftiş etmek için görevlendirilen denetim elemanlarının temel görevi, yapılan iş ve işlemler ile bunlara dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Bu kapsamda, Besni Belediyesi'nin denetimi sonucunda düzenlenen Teftiş Raporunda yapılan tespitler bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine; bazı temsil ağırlama ödemelerinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tespitin muhatabı belediye yöneticileri ve personelidir. Dolayısıyla Besni Belediye Teftiş Raporunda söz konusu haberlerde isimlerine yer verilen milletvekillerinin herhangi bir eylemi, isteği ya da uygulaması ile ilgili herhangi bir tespit bulunmayıp, denetim için görevlendirilen kontrolörün böyle bir yetkisi de bulunmamaktadır."

Kamuoyunda yer alan söz konusu haberlerin, belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Haberlerin taraflı ve mesnetsiz olduğu; ayrıca belediye iş ve işlemlerine ilişkin tespit, değerlendirme ve çeşitli işlem tekliflerinin yer aldığı ve işlem süreci ilgilileri açısından henüz sonuçlanmayan Belediye Teftiş Raporunun; haberde ismi geçen milletvekilleri hakkında olumsuz algı oluşturacak şekilde belli bir bölümünün paylaşılmasında sorumlulukları olanlar hakkında Bakanlığımızca gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

ANKARA,