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İçişleri Bakanlığı'ndan 'deprem' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, boş bir binada yıkım meydana geldiği açıklandı.

27.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:09 İçişleri Bakanlığı'ndan 'deprem' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'ın ilçesinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, boş bir binada yıkım meydana geldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi: "Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.  Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

ANKARA,  



Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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