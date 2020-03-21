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İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının yasaklandığını duyurdu. Bu karar sonrası gözler Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi isimlere çevrildi.

21.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:01

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler artarken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" denildi. Bu açıklama sonrası Türk futbolunda şu isimler sokağa çıkamayacak:

MUSTAFA DENİZLİ: 70

MUSTAFA CENGİZ: 70

NİHAT ÖZDEMİR: 69

ŞENOL GÜNEŞ: 67

FATİH TERİM: 66

AZİZ YILDIRIM: 67

YILMAZ VURAL: 67

ABDURRAHİM ALBAYRAK: 65

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak

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T.C İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Etiketler : Koronavirüs, Spor

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