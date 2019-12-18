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İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'u görevden aldı. Yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Oğuz sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

18.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:57

İçişleri Bakanlığı tarafından, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı. Görevden alınan Belediye Başkanı Oğuz'un sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımı ortaya çıktı.

"AİLEM ÖNCE ALLAH'A SONRA SİZE EMANET"

Oğuz paylaşımında, "Bu yola çıkarken 'Kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum' demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyet'im ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla..." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. Tutuklanan Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı

İbrahim Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı, Urla, Politika, Güncel


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