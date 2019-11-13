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İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu

İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu'nu korumak için emekli polisler gönüllü oldu. Hiçbir karşılık beklemediklerini belirten gönüllü polisler, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur." açıklamasında bulundu.

13.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:27

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla çekildi. Bakanlığın bu kararı CHP ve İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılanırken bu adımının ardından emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dilekçe yazan emekli polisler, "Hiçbir karşılık, çıkar ve menfaat beklemeden CHP İstanbul il Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu korumaya onu koruma görevini yapmaya hazırız." dedi.

"YASAL HİÇBİR ENGELİMİZ YOK"

Kendilerini "Cumhuriyeti'in emekli polisleri" olarak duyuran grup, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur. Halkımıza duyurulur. " notunu paylaştı.

İşte gönüllü olan polisler;

Cevdet ŞENTÜRK Emekli Başkomiser

Nihat AYDIN Emekli Memuru

Neşat DABAN Emekli Polis Memuru

Osman ŞENTÜRK Emekli Polis Memuru

Ali MUNZUR Emekli Polis Memuru

Kemal ALTUN Emekli Polis Memuru

Galip İÇTEN Emekli Polis Memuru

Erol KIZILARSLAN Emekli Polis Memuru

Hasan Ali IŞIK Emekli Polis Memuru

NE OLMUŞTU?

Korumalarının geçen cumartesi günü toplantı sırasında yaptığı tebligata göre, Kaftancıoğlu için 'Emniyet'in Koruma Şubesi' tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibi geri çekilmişti. Seçim sürecinde ve sonrasında tehditler aldığı gerekçesiyle kendisine Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin, 9 Kasım'da sona erdirildiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili TBMM'de soru önergesi verilmişti. Dün de İçişleri Bakanlığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da koruma kararını kaldırdı. Kararı sosyal medyada duyuran Kavuncu, "Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur" dedi.

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İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu

Canan Kaftancıoğlu, Polis, Politika, Güncel


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