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İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

19.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:07
İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Norveç, Güncel

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