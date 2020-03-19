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İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

19.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:52
İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Norveç, Güncel

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