İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk'dan 30 dk'ya çıkarıldı.
17.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:02
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk'dan 30 dk'ya çıkarıldı.18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi müracaatları randevusuz kesinlikle alınmayacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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