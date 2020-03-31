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İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçan PKK'lı Seher Aktan'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

31.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:22
İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçan PKK'lı Seher Aktan'ın, Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, polis ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şırnak, Polis, PKK, Güncel
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