İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda 544 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; Denizli'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 34, Ankara'da 24, Kayseri'de 2, Adana'da 16, Antalya'da 7, Gaziantep'te 9, İstanbul'da 36, Iğdır'da 8, Van'da 42, Bursa'da 14, İzmir'de 23, Siirt'te 13, Kars'ta 9, Eskişehir'de 4, Balıkesir'de 2, Aydın'da 6, Adıyaman'da 1, Erzincan'da 1, Ağrı'da 49, Konya'da 7, Bingöl'de 4, Kocaeli'de 7, Mardin 27, Elazığ'da 4, Tekirdağ'da 3, Hakkari'de 14, Yalova'da 1, Rize'de 1, Şırnak'ta 52, Ardahan'da 1, Malatya'da 7, Zonguldak'ta 1, Manisa'da 4, Muş'ta 23, Bitlis'te 2, Diyarbakır'da 58, Mersin'de 20, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 544 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. - ANKARA
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