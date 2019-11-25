İçişleri Bakanlığı: PKK/PYD'den kaçışlar sürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden 2 teröristin silah ve teçhizatlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki sınır birliklerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır. 25 Kasım 2019 tarihinde, Ayn El Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna Timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur" denildi.