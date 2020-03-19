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İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

19.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:46
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 64 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel

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