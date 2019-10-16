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Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı

ABD'nin yaptırım kararı aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak "Mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur" şeklinde yanıt vermişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Soylu'nun bu cevabında 2 Ağustos 2018'de attığı tweet'e atıf yaptığı duyuruldu.

16.10.2019 10:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" ifadelerini kullandı. Soylu'nun konuyla ilgili kısa bir yanıt vermesi merak konusu olurken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Soylu'nun 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet'ine atıf yapılarak söylediği açıklandı. Soylu, söz konusu tweet'te "Amerika'da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayacağız. Alacağız!" açıklamasını yapmıştı.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

SOYLU: MAL BİLDİRİMİMDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'ndaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

BAKANLIK: 2018'DE ATILAN TWEET'E ATIF YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Soylu'nun cevabında 2018'deki tweet'e atıf yapıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü 'İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim' açıklaması, 2 Ağustos 2018 tarihindeki tweet'ine atıf yapılarak söylenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu, ABDİçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuştu

Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi

Kaynak: İHA

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