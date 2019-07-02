İçişleri Bakanlığı: Silahla havaya ateş açma yüzde 18,5 azaldı

İçişleri Bakanlığı, valiliklerden düğün organizasyonlarının arttığı yaz aylarında kontrollerin artırılmasını istedi. Bakanlık, ayrıca alınan önlemler sayesinde son 10 ayda silahla havaya ateş açma olaylarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 azaldığını bildirdi.

Bakanlık, düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerin arttığı yaz aylarında silahla havaya ateş açılmaması için 81 il valiliğini uyardı. Geçen yıl 81 ilin valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgeyi hatırlatan Bakanlık, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemleri sıraladı.

AFİŞLİ ÖNLEM

Buna göre; düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması- silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. Organizasyona katılan kamu personelinin silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse, hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

HAVAYA ATEŞ AÇMA ORANI YÜZDE 18,5 AZALDI

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2018 yılında alınan bu tedbirler sayesinde silahla havaya ateş açılmasından kaynaklanan üzücü olayların sayısının azaldığı belirtildi. Eylül-2018 ve Haziran- 2019 arasında meydana gelen olay sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18, 5'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi. Valiliklerce genelgedeki önlemleri içeren 'genel emirlerin' yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, Bakanlığın ayrıca önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesini, kontrollerin arttırılmasını, mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasını istediği dile getirildi. Açıklamada, bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunulduğuna da dikkat çekildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA,