İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i 500 bin TL ödülle Gri Listede aranan toplam 5 teröristin, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünde ikna yoluyla çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu 1'i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi" denildi.ANKARA,