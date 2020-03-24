İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkmaları yasaklanan 121 bin kişinin ihtiyacı karşılandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan ve 112, 155, 156 numaralarını arayarak çeşitli taleplerde bulunan 144 bin 405 kişiden 121 bin 388'inin ihtiyacının karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin ve kaymakamların başkanlığında, il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu anlatılarak, şöyle denildi: "Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388'inin ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

Kaynak: DHA