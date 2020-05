İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist...

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir" dedi.Nisan ayı bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör suçları kapsamında Mart ayında 5 bin 645 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda ise 7 bin 703 kişinin gözaltına alındığını ve bunların 648'inin tutuklandığını söyleyen Çataklı, "2020 yılı, ne yazık ki üzücü hadiseleri, kayıpları arka arkaya yaşadığımız bir yıl oldu. Depremden çığ felaketine, İdlib'de şehit düşen askerlerimizden uçak kazasına kadar içimizi acıtan farklı gündemlerle karşı karşıya kaldık. Ancak bugün sizlerin de takip ettiği gibi sadece bize ait değil, dünyayı da sarsan, bütün dengeleri değiştiren, acılara sebep olan, gündemi altüst eden ve geleceği de yeniden şekillendireceği anlaşılan bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Türkiye olarak bu virüsle mücadelede özellikle sınır kapıları yönetiminde erkenden aldığımız tedbirler neticesinde dünya genelinde de kabul gören bir başarıya sahibiz" diye konuştu."Özellikle şehir hastaneleri, 'yerli ve milli' stratejisiyle güçlendirilmiş üretim kapasitemiz, salgınla mücadelemizde yardımcı olan diğer etkenlerdir"Salgın süresince alınan tedbirlere değinen Çataklı, "Uzun yıllardır ülkemizde yaptığımız hastane yatırımları, özellikle şehir hastaneleri, 'yerli ve milli' stratejisiyle güçlendirilmiş üretim kapasitemiz, salgınla mücadelemizde yardımcı olan diğer etkenlerdir. Salgın ilk görüldüğü andan itibaren İçişleri Bakanlığı olarak teyakkuzda olduk. Bilim Kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda öncelikle sınır kapılarımızda gerek kontroller olsun, gerekse uçuşlara ve girişlere kapatmak şeklinde olsun bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Daha sonra sürecin ilerleyişine göre şehir içinde insanların bir arada ve yakın temasta olacağı restoran, kafe, eğlence yerleri, kültürel etkinlikler, sonrasında park ve yürüyüş alanlarının kullanımına kısıtlamalar getirdik. Önemli bir adım olarak özellikle virüsten daha fazla etkilendikleri tıbbi olarak kesinleşen kronik hastalığı olanlarla 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını sınırlayan bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Daha sonra bunu 20 yaş altı kardeşlerimize genişlettik. Tabii bununla birlikte bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada Vefa Destek Grubu'nu oluşturduk ve bu yapı üzerinden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamaya başladık. Dünyada böyle bir organizasyonun başka bir örneği olduğunu düşünmüyoruz. Jandarmamız, polislerimiz, AFAD ekiplerimiz, valilik ve kaymakamlıklarımız büyük bir özveriyle virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü evlerinden çıkmalarına sınırlama getirdiğimiz vatandaşlarımızın tarlasını sürmekten market alışverişine kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladılar. Burada görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu tedbirlere ilave olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlara kısıtlama getirdik ve yine hafta sonlarında 23 Nisan ve 1 Mayıs günlerini de kapsayacak şekilde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasıyla pandemi ile mücadelede önemli bir avantaj elde ettik" ifadelerini kullandı."Aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz"Çataklı, açıklamasına şu şekilde devam etti:"Pek çok tedbiri ortaya koyarken, süreci sayın bakanımızın da sıklıkla ifade ettiği dört temel prensip üzerinden değerlendiriyoruz. Kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin ayakta kalması, tedarik zincirinin aksamaması ve sosyal izolasyon. Bunu bu şekilde ifade etmemizin sebebi, tedbirlerin sadece bir yönünün olmadığını da bir şekilde ortaya koymak içindir. Şu anda bu virüsü yenmek için elimizdeki en büyük silah sosyal izolasyon. Yani en basit ifadesiyle mümkün olduğunca evlerden çıkmamak, insanların birbiriyle dışarıdaki temasını en alt düzeye indirmek. Ancak bunu yaparken diğer dengeleri de gözetmek durumundayız. İnsanların yeme içme ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları, tıbbi ihtiyaçları ve bunlara ait üretimin devamı, tarım üretiminin devamı gibi alanları gözetmek durumundayız. Dolayısıyla kestirmeci bir akılla meseleye tek yönden bakıp tedbirlerimizi buna göre şekillendirmiyoruz. Toplum hayatının tümüne odaklanıyoruz, her açıdan meseleyi ele alıyoruz ve tedbirlerimizi de buna göre düzenliyoruz. Bu konuda son olarak ifade etmek istediğim husus, daha doğrusu vatandaşlarımızdan, tüm kamuoyundan ricamız şudur; son rakamlar alınan önlemlerin ve ortaya koyulan fedakarlığın olumlu sonuçlar verdiğini teyit etmektedir. Lütfen bu rakamlar bizi bir rehavete ve dikkatsizliğe sürüklemesin. Biraz daha sabırla bu meseleyi kalıcı olarak yenmek varken tekrar başa dönmeyelim. Aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi inşallah bu meseleyi de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz.""Terörle mücadelemizde PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir"Virüs gündeminin yanı sıra ülke güvenlik gündeminin de aynı şekilde devam ettiğini belirten Çataklı, "Terörle mücadelemiz, göç yönetimimiz, düzensiz göçle mücadelemiz, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık, asayişin sağlanması gibi konulardaki faaliyetlerimiz aynı şekilde devam etmektedir ve burada herhangi bir sebeple bir gevşekliğe izin vermemiz söz konusu değildir. İçişleri Bakanlığımızın kapasitesi, güçlü personel yapısı, gerek mülki idare, gerek merkez personeli, gerekse kolluk personeli noktasında bu zorlu süreçteki önemli avantajlarımızdan birisi olmuştur. Özverili çalışmalarından dolayı özellikle virüs tehdidi altında dahi görevlerinin başında olan ve hiçbir güvenlik zafiyetine müsaade etmeyen, virüs tedbirlerinin uygulanma sorumluluğunu da üstlenen tüm personelimize de bu vesileyle şükranlarımı sunmak isterim. Terörle mücadelemizde PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir" şeklinde konuştu."Kapan operasyonlarımız da yeni fazlar eklenmek suretiyle devam etmektedir"Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Çataklı, "Kıran operasyonlarından sonra başlattığımız Kapan operasyonlarımız da yeni fazlar eklenmek suretiyle devam etmektedir. Bitlis'te 2 jandarmamızın şehadet haber i bir ateş olarak içimize düşmüştür. Ancak Türkiye eski Türkiye değildir ve hiçbir terör eylemi yapanın yanına kar kalmamaktadır. İnşallah bunların sorumluları da en kısa zamanda cezalarını bulacaklardır. Şunun altını ısrarla çizmek isterim ki virüs salgını nedeniyle terör örgütlerinin takibinde, bunları bitirme kararlılığımızda herhangi bir değişim sözkonusu değildir. Bu durum, rakamlardan da anlaşılmaktadır. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Nisan ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 11'i ölü, 22'si sağ/yaralı, 4'ü teslim olmuştur. Bu teröristlerden 34'ü PKK/KCK, 3'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 408 şüpheli gözaltına alınmış, 47'si tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 96 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 41'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 51 adet mayın/EYP, 79 adet el bombası, 604 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 924 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz. Bu kapsamda 16 terörist etkisiz hale getirilmiş, 48 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 505 mağara/sığınak imha edilmiştir. 67'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 90 silah, 33 bin 492 mühimmat, 121 EYP, 1 ton 497 kilogram patlayıcı madde, 138 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı."Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir"Etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıklayan İsmail Çataklı, "Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlanmış, planlanan operasyonların tamamı gerçekleştirilmiş, toplamda 7 bin 852 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda 623 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 124'ü ölü, 327'si sağ, 172'si teslim olmuştur. 704 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 341 uzun namlulu silah, 66 roketatar/havan/lav ile çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlkbahar-yaz döneminde 15 Nisan-1 Ekim 2020 tarihleri içerisinde tüm barınma alanlarına yönelik 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış ve operasyonların icrasına başlanmıştır. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir. Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir" açıklamasında bulundu."Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alinmiş, 648 kişi tutuklanmıştır"Çataklı, "Tabii önemli bir mücadele alanımız da hepinizin bildiği gibi uyuşturucu konusundadır. Zaten terörle mücadelenin tamamlayıcısı bir konudur ve terörün ana finansman kaynağı olduğu da bilinmektedir. Bu itibarla bu sahayı sürekli baskılamak durumundayız. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 2 ton 109 kilogram esrar, 76 kilogram skunk, 668 kilogram eroin, 88 kilogram kokain, 32 kilogram afyon, 16 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 118 kilogram metamfetamin, 48 bin 926 adet ectasy, 57 bin 774 adet captagon, 369 bin 455 adet sentetik ecza, 50 bin 54 kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu.Nisan'da ülke genelinde 904 bin 281 kişi kontrol edildi, aranan bin 79 kişi yakalandıAsayiş görevlerinde mevcut başarının sürdüğünün altını çizen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Kolluk güçlerimiz, biraz önce ifade ettiğim gibi Vefa Sosyal Destek Gruplarında ağır bir iş yükü sırtlanmış olmalarına rağmen asayiş görevlerinde de mevcut başarılarını sürdürmektedir. Asayiş verileri 2019 - 2020 yıllarının Nisan ayları değerlendirildiğinde evden hırsızlık olayları Ankara'da 164'ten yüzde 76 azalışla 40'a, İstanbul'da bin 256'dan yüzde 64 azalışla 449'a, İzmir'de 217'den yüzde 56 azalışla 96'ya düşürülmüştür. Nisan ayında ülke genelinde ise 'Türkiye huzur ve güven uygulaması 3/4/5' olmak üzere ülke genelinde birimlerimiz tarafından müşterek olarak toplam 3 güven/huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda 904 bin 281 şahıs kontrol edilmiş, bin 79 aranan şahıs yakalanmış, 714 bin 695 araç kontrol edilmiş, 14 bin 389 araca yasal işlem yapılmış, 328 bin 315 umuma açık yer denetlenmiş, 5 bin 225'ine işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı."2019 yılının ilk 4 ayında hayatını kaybeden kadın sayısı 114 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 36 azalışla 73 kadın hayatını kaybetmiştir"Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına da değinen Çataklı, şöyle devam etti:"Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince sıklıkla gündeme gelen aile içi şiddet konusunda da izniniz olursa birtakım veriler paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2020 tarihinde bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı ve birtakım tedbirler hayata geçirildi. Bu önlemlerin ardından aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında bir azalış gözlenmiştir. Özellikle polis sorumluluk bölgesinde il düzeyinde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ilçe düzeyinde de kurularak tüm iş ve işlemlerin yeni kurulan bin 5 büro amirlikleri bu düşüşte etkili olmuştur. Ayrıca kolluk personelimize uzaktan eğitim modeliyle aile içi ve kadına yönelik şiddet eğitimlerimiz devam etmektedir. 1 Kasım 2019-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise 111 bin 62 kolluk personeline eğitim verilmiştir. Verilen eğitimlerle birlikte kolluk personelimiz bu konuda daha bilinçli ve disiplinli hareket etmeye başlamıştır. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar daha önceleri polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütülürken, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla yeni kurulan birimlerimizde konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlanılmıştır. 6284 sayılı Kanun kapsamına giren ancak yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilen tehdit, hakaret vb. olaylara ilişkin müracaatlar yeni kurulan bu birimlerimizde daha titizlikle ele alınmaktadır. Olayların daha detaylı tasnif edilmesi ve sistemlere veri girişlerinin daha itinayla yapılması sonucunda olaylarda bir diğer ifade ile müracaatlarda sayıca artış olduğu gözükse de şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler daha etkin şekilde alınmaktadır. Bu kapsamda sizinle özellikle korona virüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart ile 1 Mayıs arasındaki veriler ile ilk 4 ayın verilerini paylaşmak istiyorum. Kadına karşı şiddet olaylarında 19 Ocak-10 Mart 2020 tarihleri arasında 35 bin 186 olay meydana gelmişken, korona virüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yüzde 11 azalışla 31 bin 346 kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiştir. 2019 yılının ilk 4 ayında hayatını kaybeden kadın sayısı 114 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 36 azalışla 73 kadın hayatını kaybetmiştir.""2020 yılı Nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetti"İçişleri Bakanlığı olarak ciddi bir mücadele alanın da trafik güvenliği olduğunu vurgulayan Çataklı, "Bilhassa 2-8 Mayıs arasını Trafik Haftası olarak kutladığımızı ve buna yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ortaya koyduğumuzu buradan tekrar hatırlatmak isterim. Trafik konusunda Nisan ayı verilerimiz ise şu şekilde; 2020 yılı Nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 457 yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 747 kişi yaralanmış, 15 yaya can kaybı yaşanmıştır. 2020 yılının ilk 4 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde 480 ölümlü trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 506 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış), 548 hayatını kaybeden sayısı, 2019 yılı ilk 4 ayında 596 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalış), 38 bin 748 yaralanmalı trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 46 bin 653 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış), 60 bin 879 yaralı, 2019 yılı ilk 4 ayında 75 bin 345 (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalış) görülmüştür" şeklinde konuştu."Terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında 5 bin 645 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır"Siber terör suçları ile mücadelenin devam ettiğini belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Özellikle pandemi gündeminde halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan kişi ve gruplara karşı da sıkı bir takip içinde olduk. Bunun yanısıra terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında 5 bin 645 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi."Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11"Düzensiz göç konusuna da değinen Çataklı, "Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız hem karada hem denizde kesintisiz olarak devam etmektedir. Nisan ayı içinde;253'ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 711 düzensiz göçmen yakalanmış, 31 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı, 3 milyon 580 bin 263'tir" diye konuştu."Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan 272 bin 524 kişiye işlem yapılmıştır"Küresel ölçekte devam eden korona virüs salgını ile karşı karşıya olunduğunu belirten Çataklı, "Bu konuda Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri, diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın süreci bizzat yönetmesi, takibi ve talimatlarıyla pek çok tedbir aldık. Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmış ve bu vatandaşlarımızdan yalnız yaşayanlar ile ailesi yanında bulunmayanların mağdur olmaması için vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Vefa sosyal destek gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirilmiştir. Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli/idari işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı."Şu ana kadar toplam 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır"Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Şu ana kadar toplam 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibarıyla halen 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina tedbirleri devam etmektedir. Korona virüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte/izinsiz/sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde 434 operasyon yapılmış olup, 584 kişiye (285 adli, 175 idari) işlem yapılmış, 7 şahıs mahkemelerce tutuklanmıştır. Korona virüs özelinde çeşitli örgütler (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif korona virüs paylaşımı yapan toplam 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen bin 58 kullanıcıdan 496'sı yakalanarak 10'u tutuklanmıştır" dedi."Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaşımız gözlem altına alındı"Çataklı, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:"Yurt dışından gelen vatandaşlarımız KYK yurtlarında il AFAD müdürlüklerimizin koordinasyonunda 14 gün gözlem altında tutuluyor. Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 vatandaşımız tahliye edilmiş, şu an itibarıyla 29 bin 253 vatandaşımız gözlem altındadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın iaşe, hijyen malzemesi, temizlik, ulaşım vb. ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetler için AFAD İl Müdürlüklerimizden bin 990 personel, 425 araç görevlendirilmiştir. Yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlarımız ve görevli personele Türk Kızılayı tarafından 3 milyon 21 bin 597 öğün yemek dağıtılmıştır." - ANKARA