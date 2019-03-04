İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı Koordinesinde Yürütülen İç Güvenlik...

IHAAW101244-ASA/04-03-2019
- İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek
isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 04.03.2019 10: 12: 44 TSINNNN - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
Kaynak: İHA