Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanlığı, "Ticari Taksilerle" ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında "Ticari Taksilerle" ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.

29.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:10
İçişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında "Ticari Taksilerle" ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında "Ticari Taksilerle" ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre; Bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul , Ankara , İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.
Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultusunda uygulanabilecek
Bakanlığın illere gönderdiği genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artırdığına dikkat çekildi.
Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.
Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artırdığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulabileceğine sebep olduğuna dikkat çekildi.
Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.
-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01' den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.
-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.
-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.
Bakanlık genelgede söz konusu kararlar kapsamında, valiler ve kaymakamlar tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, belediyeler ve ilgili meslek odalarını bilgilendirerek konunun koordine edilmesi, tedbirlerin planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı, 'Ticari Taksilerle' ilgili genelge yayımladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Halk sağlığı uzmanı, Türkiye’deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı Haberler
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı
Esed rejimi, Suriye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Fransa’da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü Haberler
Fransa'da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha

Son Dakika Güncel Haberleri

22:14: New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı - Haber 22:14: İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı - Haber 22:13: Vali Ayyıldız'dan İzmirlilere teşekkür - Haber 22:12: New York'ta ünlü mağazalar, yağmaya karşı önlem aldı - NEW - Haber 22:12: İHH'nin dayanışma çağrısına spor camiası da katıldı - Haber 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler 20:34: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber