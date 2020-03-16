İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri...
İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak.
16.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:07
İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
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