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İçişleri bakanlığı: tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

29.08.2019 09:56 İçişleri bakanlığı: tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen  operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,



Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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