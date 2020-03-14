İçişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak...
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.
14.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:14
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Gürcistan , yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak."
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel
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