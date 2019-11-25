Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığı unsurlarından terör örgütüne son yılların en büyük darbesi - Haber

İçişleri Bakanlığı unsurlarından terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramasında 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları...

25.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:27
İçişleri Bakanlığı, 'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramasında 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde iç güvenlik ve Kıran operasyonları ile üste üste darbe alan, kış üslenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütüne bir darbenin de Şırnak'ta vurulduğu belirtildi.
Şırnak'ta süren Kıran-6 Operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi. Geçen hafta teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirelen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."
Açıklamada, yurt içi ve dışında terörle mücadele harekatının kararlı şekilde devam edeceği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı unsurlarından terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:12 Çavuşoğlu filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca müslüman sizinle beraber
22:10 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (2)
22:10 İmamoğlu'ndan Gülhane'de incelemelerde bulundu
22:10 Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
22:06 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:13:43