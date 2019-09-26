Haberler » 3. Sayfa » Haber

İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşların bu tür yerleşim yerlerinde erzak bırakmaması konusunda bir uyarı yazısı yayımladı.

26.09.2019 12:08İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı Açıklaması
İçişleri Bakanlığı, yayla sezonunun bitmesiyle birlikte vatandaşların bu tür yerleşim yerlerinde erzak bırakmaması konusunda bir uyarı yazısı yayımladı.

Bakan Süleyman Soylu'nun imzası ile yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütün Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekün mücadele ülke genelinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbari bilgiler alınmıştır. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi temini önlemek amacıyla; vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerini terör örgütü kullanabileceği düşünülerek yaylalarda bırakmaması gerekmektedir." - ERZURUM

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:15 Öldürülen Melike'nin babasının feryadı yürekleri dağladı
13:11 İzmir'de dehşet anları kamerada...Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı
13:09 Cezaevi firarisi son işinde suçüstü yakalandı
13:07 23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu
13:06 Mısır topraklarından İsrail'e havan topu saldırısı
13:06 Bir anlık dikkatsizlik faciayla sonlanıyordu
13:05 Kars'ta ATM önünde unutulan çanta fünyeyle patlatıldı