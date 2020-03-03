İçişleri Bakanlığı ve Yeşilayın atık sudan uyuşturucu analizi, BM toplantısında anlatıldı

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilayın uyuşturucu madde kullanımına karşı erken müdahale için ortaklaşa yürüttüğü "Atık Su Analizi" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında anlatıldı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda (CND) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ve Yeşilayın ortaklaşa yürüttüğü "Atık Su Analizi" hakkında bilgi verildi.

Projenin bilimsel koordinatörlüğünü yürüten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Selda Mercan, atık su analizinin, madde kullanımında erken müdahale konusunda önemli olan en yeni analizlerden biri olduğunu söyledi.

Bunun aslında bir idrar analizi olduğunu anlatan Mercan, "Atık su analiz edildiğinde kullanılan madde hakkında bilgi veriyor." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığının küresel bir sorun haline geldiğini hatırlatan Mercan, dünyada bu yöntemin ilk olarak 1990'da ortaya çıktığını, 2000'li yılların başında ise madde kullanımını araştırmak için farklı ülkelerde kullanıldığını kaydetti.

"2019'dan itibaren Avrupa'nın 20 ülkesinde atık su analizi yapılıyor"

Selda Mercan, madde bağımlılığını araştırmak için atık su analizinin 2007'den sonra Avrupa ülkelerinde yoğun olarak kullanılmaya başladığını belirterek, "2019'dan itibaren Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa'nın 20 ülkesindeki toplam 73 şehirde, uyuşturucu madde kullanımının analizi için atık su analizi yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'de KİHBi tarafından belirlenen 18 riskli bölgede bu analizin yapıldığını ifade eden Mercan, bu yöntem ile esrar, uyuşturucu, kokain, nikotin kullanım oranına erişilebildiğini söyledi.

Kaynak: AA