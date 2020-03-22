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İçişleri Bakanlığı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını paylaştı

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

22.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:01
Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.
Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.
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İçişleri Bakanlığı, ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarını paylaştı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını paylaştı
Etiketler : Twitter, Güncel

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