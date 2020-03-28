İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi...
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi yayımladı.
28.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:42
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koroavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin açıklandığı genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valilikleri izniyle yapılabilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel