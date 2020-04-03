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İçişleri Bakanlığı: "Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı"

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını bildirdi.

03.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:06
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığı belirtildi.
Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının da 2020'nin ilk gününde bu konuda aldığı önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdiği bildirildi.
Bu yılın ilk 3 ayında kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azalma meydana geldiği vurgulanan açıklamada, 2019'un ilk 3 ayında 82 olan kadın cinayeti sayısının bu yılın aynı döneminde 64 olarak gerçekleştiği belirtildi.
Önleyici ve koruyucu tedbir kararları
Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanun'a istinaden kolluk güçleri tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda 2019'un ilk 3 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 94 bin 852 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yıl bu karar yüzde 66 artarak 157 bin 367 oldu." ifadesi kullanıldı.
Şiddet mağdurlarına yönelik 2019'un ilk 3 ayında 11 bin 419 koruyucu tedbir kararı verildiği, 2020'nin aynı döneminde yüzde 82'lik artışla 20 bin 784 tedbir kararı alındığı da belirtildi.
Kolluk personeline uzaktan eğitim
Kasım 2019-Mart 2020 tarihlerini kapsayan 5 aylık dönemde polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 107 bin 419 kolluk personeline aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda eğitim verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu eğitimlerin Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle sürdürüldüğü vurgulandı.
Bu yıl sonuna kadar da 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartılarak, yaklaşık 5 bin personelle daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı."
Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının, 24 Mart 2018'de hizmete girdiği hatırlatılan açıklamada, uygulamayı bugüne kadar 437 bin 272 kişinin indirdiği, 25 bin 882 kadının acil durumlarda KADES ile ihbarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı: 'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı' - Haberler

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