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İçişleri Bakanlığına personel alımı

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan İçişleri uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla 15 kişi alınacak.

25.03.2020 01:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:32
İçişleri Bakanlığına personel alımı
İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan İçişleri uzman yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla 15 kişi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 içişleri uzman yardımcısı kadrosu için başvurular 27 Nisan ile 4 Mayıs arasında İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki bölümündeki formun e-devlet şifresi ile elektronik ortamda doldurulması ile yapılacak.
Sınava başvuracakların üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Adayların ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP32" puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından en yüksek puanlı 60 kişi içinde olmaları şartı aranıyor.
"KPSSP32" başarı puan sıralamasına göre sözlü sınava katılacak adaylara ait kesin kesin sonuç listesi 15 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığının internet sitesi "www.icisleri.gov.tr"den ilan edilecek. Sözlü sınav ise 3-5 Haziran'da Ankara'da yapılacak.
Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek adaylardan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak başarı listesi oluşturulacak ve sınav sonucu boş kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek olmak üzere ilan edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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