Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 'Korona virüs Tedbirleri' genelgesi kapsamında... - Haberler

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında...

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

19.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:51
İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen
İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Başsavcı, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Haberler
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Haberler
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Haberler
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Loading