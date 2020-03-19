İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uymayan işyeri işletmecileri hakkında TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA