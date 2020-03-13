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İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu...

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

13.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:19
İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde
İçişleri Bakanlığınca Ağrı , Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ağrı Dağı, Kars, Ağrı, 3. Sayfa

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