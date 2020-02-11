Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı - Haber

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.

11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:01İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel (95 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşların da desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor. - ANKARA

Diyarbakır, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
11.02.2020 11:06:03