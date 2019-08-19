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İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

19.08.2019 07:38
İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.
Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Kaynak: AA

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