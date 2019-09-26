İçişleri bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "dumansız arac¸ uygulaması" gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Dumansız Arac¸ Uygulaması'nda 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne, araç içinde sigara içilmesi nedeniyle idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına bagˆlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac¸ Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulama, arac¸larda tu¨tu¨n kontrolu¨ denetimi yapmak, aranan s¸ahısları yakalamak ve suc¸ unsurlarını ele gec¸irmek amacıyla karayolu ve denizyolunda gerçekleşti. U¨lke genelinde 9 bin 419 karma ekip, 169 dedekto¨r ko¨pek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

150 BİN 381 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, 150 bin 381 adet arac¸ kontrol edildi, eksigˆi tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, bin 866 arac¸ ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 kişi kontrol edildi, 1 'silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olma', 2 'adam o¨ldu¨rme', 11 'uyus¸turucu suc¸ları', 19 'hırsızlık', 11 'dolandırıcılık', 3 'yagˆma/gasp', 1 'c¸ocugˆun cinsel istismarı', 645 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam 693 aranan kişi yakalandı. 84 kişiye ise adli is¸lem tesis edildi, bunlardan 16'sı go¨zaltına alındı. Uygulamada ayrıca, 4 kayıp kişi bulundu, 2 kayıp c¸ocuk ailesine teslim edildi.

4 adet tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 22 mermi, av tu¨fegˆi kartus¸u, 30 adet kesici delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyus¸turucu hap, 3 bin 160 paket kac¸ak sigara, 179 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

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Haber: ANKARA, -