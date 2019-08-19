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İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2)

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

19.08.2019 08:16
İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2)
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.
Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2)

Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Kaynak: AA

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