Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığından 8 belediyeye yeni görevlendirme - Haberler

İçişleri Bakanlığından 8 belediyeye yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığı; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı, yerlerine yeni görevlendirmeler yaptı.

23.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:50
İçişleri Bakanlığından 8 belediyeye yeni görevlendirme
İçişleri Bakanlığı; Batman , Ergani , Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı, yerlerine yeni görevlendirmeler yaptı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2020/2651 sayılı soruşturması ile "Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından 2019/5271 sayılı soruşturması devam eden ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2020/3553 sayılı soruşturma yürütülen ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak Batman Valisi Hulusi Şahin görevlendirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18355 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek" suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yerine Ergani Belediye Başkan Vekili olarak Ergani Kaymakam Vekili Abdulselam Öztürk getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18371 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un yerine Eğil Belediye Başkan Vekili olarak Eğil Kaymakamı İdris Arslan getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17897 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltı kararı bulunan Diyarbakır ili Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın yerine Lice Belediye Başkan Vekili olarak Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17906 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak'ın yerine Silvan Belediye Başkan Vekili olarak Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu getirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/3045 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Belediye Başkan Vekili olarak Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar atandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2010 soruşturma sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" soruşturması devam eden ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/9 Esas Nolu dosyada yargılanması devam eden Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nnı yerine Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili olarak Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş getirildi.
Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/228 Esas sayılı dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından soruşturması devam eden Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek'in yerine Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Ergani, Batman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı - Haber Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. - Haber Fransa Başbakanı Philippe: "Ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz" - Haber Myanmar'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Haber Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading