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İçişleri Bakanlığından 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

16.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:15
İçişleri Bakanlığından 81 ilde semt ve mahalle pazarlarına sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarının kontrol edildiği denetimlerde maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndermiş, genelge ile semt ve mahalle pazarlarında tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuralları yeniden düzenlenmişti. Söz konusu genelgeye göre ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışı yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının iki katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları başta olmak bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında dün denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi. Bu denetimlerde 342 pazar esnafı ve müşteriye alınan kurallara uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Güncel
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