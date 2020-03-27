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İçişleri Bakanlığından araç muayeneleriyle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında "araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge" daha gönderdi.

27.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:53
İçişleri Bakanlığından araç muayeneleriyle ilgili yeni genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında "araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge" daha gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek. Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını kısıtlamış/ yasaklanmıştı. Söz konusu yasak kapsamında olup ancak motorlu araçlarının muayeneleri gelenler içinde Bakanlık harekete geçti. Bakanlık, korona virüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Ancak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenesi fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendiği belirtildi.

Ayrıca bu kapsamda olanlar araç muayenelerini yasaklamanın kaldırıldığından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerini yaptırabilecek.

Bakanlık söz konusu mevzuat hükümlerine doğrultusunda bu kapsamda olanları herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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