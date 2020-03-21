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İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

21.03.2020 01:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:18
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel

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