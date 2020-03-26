İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere bir yenisi daha eklendi. 81 valilikle paylaşılan genelgeye göre büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin toplantılarının önümüzdeki üç aylık süre boyunca ertelenmesine karar verildi.

'AMAÇ, VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor. 81 ile gönderilen genelgede, salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik tedbirler alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edildi. Buna göre, valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri hükmü uyarınca, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanacak.

ZORUNLU TOPLANTILARDA TEDBİRLER ALINACAK

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına izin verilecek. Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınmasını, mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesini ve uygulamada herhangi aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Kaynak: AA