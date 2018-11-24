İçişleri Bakanlığından Düzensiz Göçle Mücadele Açıklaması

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 16-23 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 7 olayda toplam 258 düzensiz göçmen yakalandığını, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındığını açıkladıBakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzensiz göç olayları şu şekilde sıralandı:"16 - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 7 göç olayının 5'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 1'i Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1'i Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Seferihisar, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 5 olayda 234 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen1 olayda 10 düzensiz göçmen ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 14 düzensiz göçmen yakalandı.Gerçekleşen 7 göç girişiminin 2'sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık ve Bodrum bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 54 düzensiz göçmen kurtarılmış, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvalık, Kuşadası, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 9 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 230 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Korveti, 33 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 18 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 1511 saat seyir yapıldı. 26 helikopter (36 saat) ve 5 uçak (23 saat) sortisi ile toplam 59 saat uçuş gerçekleştirildi.4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 371 saat görev icra edildi". - ANKARA