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İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur.

14.10.2019 18:46İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı tarafından, "Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur." açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter'dan "pasaport verilmediği için bebekler Ege'de öldüler" şeklinde iddiada bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur. Bakanlığımızı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır."
Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bir konuşmada pasaport verilmediği için içinde bebeklerin de olduğu yaklaşık 30 Türk vatandaşının Ege Denizi ve Meriç Nehri'nde boğulduğunu iddia etmişti.

Politika

Kaynak: AA

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