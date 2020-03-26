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İçişleri Bakanlığından il ve ilçelerdeki genel meclislerin ertelenmesine yönelik ek genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği bir ek genelgede daha valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının...

26.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:06
İçişleri Bakanlığından il ve ilçelerdeki genel meclislerin ertelenmesine yönelik ek genelge
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği bir ek genelgede daha valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi. Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.

Genelgede ayrıca devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim, hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının ek genelgesinde, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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